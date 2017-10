POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher schnitten Dach auf

Bergisch Gladbach (ots) - Tabak und Zigaretten sind in der Nacht zu Samstag aus einem Kiosk eines Supermarktkomplexes in Gronau gestohlen worden.

Unbekannte schnitten offensichtlich Dachpappen und Wellblech auf und überwanden weitere Deckenverkleidungen und gelangten so in den gesonderten Tabak- und Zeitschriftenhandel an der De-Gasperi-Straße. Sämtliche Regale für Tabakwaren waren leergeräumt, als die Mitarbeiterin den Kiosk am Samstagmorgen aufschloss.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitag (06.10.) 20.00 Uhr und 06.50 Uhr am Samstag (07.10.) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (shb)

