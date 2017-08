POL-RBK: Bergisch Gladbach - Dreister Einbrecher stiehlt Smartphones

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Mittag ist in eine Wohnung an der Hauptstraße eingebrochen worden, obwohl die Bewohner zu Hause waren.

Am Dienstag (08.08.) zwischen 13.45 und 14.00 Uhr klingelte es zwei Mal bei den Eheleuten an der Wohnungstüre in der Innenstadt. Da sie niemand erwarteten, ignorierten die Bergisch Gladbacher das Läuten. Als sie kurze Zeit später ins Wohnzimmer kamen, stand ein Fenster offen und die Mobiltelefone fehlten. Das Fenster hatte zuvor auf Kipp gestanden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02202 205-0.

RIEGEL VOR! - Machen Sie es Einbrechern so schwer wie möglich und schließen beim Verlassen der Wohnung sämtliche Türen und Fenster- auch bei warmen Wetter. Wenn Sie etwas Verdächtiges in Ihrer Nachbarschaft beobachten, wählen Sie die 110! (shb)

