POL-RBK: Bergisch Gladbach - 82-Jährige stürzt mit Pedelec

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern ist eine Bergisch Gladbacherin ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen.

Am Montag (07.08.) gegen 14.00 Uhr wollte die 82-Jährige an der Einmündung Friedrich-Offermann-Straße Ecke Gieselbertstraße die Fahrbahn überqueren. An der Ampel für Fußgänger wollte sie wie vorgeschrieben vom Rad absteigen, jedoch wurde die abgesenkte Bordsteinkante zur Stolperfalle.

Die Seniorin kippte samt Pedelec auf die Straße und verletzte sich leicht. Zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gefahren. (shb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell