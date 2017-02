POL-RBK: Wermelskirchen - Tresor gestohlen

Wermelskirchen (ots) - Diebe haben ein Haus durchwühlt und einen Schranktresor komplett mitgenommen.

Für rund zwei Wochen waren die Bewohner eines Hauses in der Friedhofstraße unterwegs. Als sie am 02.02. gegen 15.15 Uhr zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass Einbrecher im Haus waren.

Die Täter hatten die Terrassentüre aufgebrochen und im Haus mehrere Schränke und Schubläden durchsucht. Sogar von der Wand hatten sie einen Schrank abgerückt und so stehen lassen. In einem weiteren Schrank fanden die Diebe einen Schranktresor, den sie komplett und verschlossen stahlen. In dem Tresor befanden sich Schmuck und Wertpapiere.

Die Polizei RheinBerg sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen dem 19.01. und dem 02.02. etwas beobachtet haben. Zum Abtransport des Tresores werden die Täter vermutlich ein Fahrzeug genutzt haben. Wo ist so ein Auto aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 auf. (gb)

