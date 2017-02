POL-RBK: Burscheid - Einbrecher in Hilgen

Burscheid (ots) - Am Donnerstag (02.02.) ist am frühen Abend in der Eschenallee eingebrochen worden.

Binnen anderthalb Stunden (17:30-19:00) schlugen Einbrecher zu. In dieser kurzen Zeit war niemand im Einfamilienhaus in der Eschenallee zuhause. Das rückwärtige Küchenfenster zum Garten hin wurde aufgehebelt. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen in fast allen Räumen des Hauses und entkamen unerkannt.

Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Die Polizei nimmt alle Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich Hilgen unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (sb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell