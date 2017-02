POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Polizei RheinBerg lädt zur Kriminalprävention ein

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots) - Im Rahmen der Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer" bietet das Kommissariat Kriminalitätsvorbeugung interessierten Bürgerinnen und Bürgern

am Donnerstag, 09.02.2017 um 18:00h im Zentralen Dienstgebäude der Polizei (Raum 310), Hauptstraße 1-9 in 51465 Bergisch Gladbach

einen Vortrag zum Thema "Einbruchschutz - wie sichere ich mein Haus oder meine Wohnung" an.

Neben den typischen Schwachstellen werden die gängigen Täterarbeitsweisen vorgestellt sowie effektive Sicherungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Es wird um eine Anmeldung bis zum 07.02.2017 per Email an gl.kommissariatvorbeugung@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 02202 205-431 oder -430 gebeten. (rb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell