POL-RBK: Leichlingen - Bierflasche auf dem Kopf zerschlagen

Leichlingen (ots) - Ein 65-Jähriger hat einem 19-Jährigen aus Burscheid ohne ersichtlichen Grund eine Bierflasche auf dem Kopf zerschlagen.

Zeugen berichteten gestern (01.02.) gegen 22.15 Uhr, dass der 19-Jährige in der Gaststätte (in der Straße Am Wallgraben) in Richtung der Toiletten gegangen war, wo ihm der 65-Jährige entgegenkam. Unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund schlug der Ältere dem Jüngeren mit einer Bierflasche auf den Kopf. Erst beim zweiten Schlag, zerplatze die Flasche. Der Wirt ging danach dazwischen, schob den 65-Jährigen aus Leichlingen vor die Tür und hielt ihn dort bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Geschädigte blutete und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Beschuldigte sagte zu dem Vorfall nichts. Er wurde zur Wache gebracht und eine Blutprobe angeordnet. Danach konnte er noch in der Nacht wieder nach Hause gehen. (gb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell