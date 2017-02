POL-RBK: Overath - Pkw kollidierte mit Linienbus

Overath (ots) - Gestern ist bei einem Überholmanöver an einer Haltestelle ein Pkw mit dem Linienbus zusammen gestoßen. Ein 9-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Mittwoch (01.02.) gegen 14:45 Uhr hielt der Linienbus an der Hauptstraße in Höhe des Rathauses. Da es keine Haltebucht gibt, müssen Busse auf der Fahrbahn halten. Aus Richtung Heiligenhaus kommend, war eine 82-jährige Overatherin ebenfalls auf der Hauptstraße unterwegs. Sie überholte den Bus. Der Busfahrer fuhr ebenfalls an. Die Overatherin auf der Gegenfahrspur bemerkte, dass kurz vor dem Kreisverkehr Siegburger Straße/ Ferrenberg eine Verkehrsinsel die Fahrbahn trennt. Als sie dann nach rechts wieder einlenkte, stießen ihr Opel und der Linienbus zusammen. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der Busfahrer den Zusammenstoß nicht vermeiden.

Ein 9-jähriger Overather, der mittig auf der letzten Sitzbank saß, wurde in den Gang gegen eine Stange geschleudert. Er verletzte sich leicht und wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gefahren. (sb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell