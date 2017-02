POL-RBK: Leichlingen - Alleinunfall: Fahrradfahrer schwerverletzt

Leichlingen (ots) - Gestern unterschätzte ein 53-Jähriger die glatte Fahrbahn und verletzte sich schwer.

Am Mittwochmorgen (01.02.) gegen 07:30 Uhr fuhr der Langenfelder mit seinem Fahrrad in Leichlingen den Brucher Weg in Richtung Am Förstchens Busch. In einer scharfen Linkskurve "legte" er sich bewusst mit den Rad hinein, obwohl er wusste, dass diese Stelle oft rutschig sein kann.

Das Rad rutsche weg und der Langenfelder, der ohne Helm unterwegs war, verletze sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizei bittet Fahrradfahrer bei den Witterungsbedingungen besonders vorsichtig und vorausschauend zur Fahren. Zusätzliche Beleuchtung, Reflektoren und Helm schützen bei Unfällen. (sb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell