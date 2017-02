POL-RBK: Burscheid - Streit eskaliert - ein Schwerverletzter

Burscheid Industriestraße 31012017 Bild-Infos Download

Burscheid (ots) - Ein 55-jähriger Leverkusener ist am Dienstagnachmittag (31.01.) auf einem Firmengelände an der Industriestraße schwer verletzt worden.

Um kurz vor 13:00 Uhr traf ein 46-jähriger Odenthaler am Firmensitz seines ehemaligen Arbeitgebers ein. In Absprache packte er noch ein paar persönliche Sachen und verstaute diese in seinem Auto.

Danach entwickelte sich noch ein verbaler Streit, der im weiteren Verlauf vor dem Gebäude fortgesetzt wurde. Schließlich setzte sich der Odenthaler in seinen Skoda und fuhr mit quietschenden Reifen auf dem Parkplatz an. Aber nicht um das Gelände zu verlassen - er fuhr gezielt auf den 55-Jährigen zu.

Der Leverkusener wurde zwischen Auto und einem Betonpfeiler eingequetscht und erlitt dabei u.a. schwerste Beinverletzungen. Ersthelfer versorgten zunächst den Schwerverletzten. Nach einer ersten Behandlung durch den Notarzt wurde der Verletzte in eine Kölner Unfallklinik ausgeflogen.

Aufgrund der besonderen Umstände erfolgten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen. Der Skoda wurde als Tatmittel und Spurenträger beschlagnahmt. Die Polizei RheinBerg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gegen den Odenthaler. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (rb)

