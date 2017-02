POL-RBK: Bergisch Gladbach - schwerer Verkehrsunfall in Bensberg

VU Rather Weg 31012017 Bild-Infos Download

Bergisch Gladbach (ots) - Auf dem Rather Weg sind am Dienstagabend (31.01.) zwei Menschen verletzt worden - davon einer schwer.

Um 20:15 Uhr war eine 19-jährige Rösratherin auf dem Rather Weg in Richtung Rath unterwegs. An der Anschlussstelle Bensberg wollte sie nach links auf die Autobahn in Richtung Olpe auffahren.

Dabei übersah sie einen entgegenkommenden BMW eines 58-jährigen Bergisch Gladbachers, der in Richtung Frankenforst fuhr. Bei dem Unfall erlitten die 19-Jährige leichte und der 58-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte Beide zur weiteren Behandlung in örtliche Krankenhäuser.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. (rb)

