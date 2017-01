POL-RBK: Bergisch Gladbach - Ladendiebe auf frischer Tat gefasst

Bergisch Gladbach (ots) - Diebespärchen wird von Ladendetektiv am Montagnachmittag (30.01.)erwischt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der Detektiv eines Geschäftes an der Hauptstraße hatte per Videoüberwachung gesehen, wie ein Pärchen drei Kameras in ihren Einkaufskorb legten. Kurz darauf hatte die Frau die Waren in ihrer Handtasche versteckt. Beide hatten so den Kassenbereich passiert und das Geschäft verlassen. Daraufhin wurden sie von dem Ladendetektiv angesprochen und ins Büro gebeten. Dort bekam er von dem Diebespärchen die Beute zurück. Da sich die beiden jedoch nicht ausweisen wollten, wurde die Polizei verständigt.

Die 26-Jährige und ihr 21-jähriger Begleiter legten den Beamten einen Meldenachweis der Stadt Euskirchen vor. Mit dieser waren sie nach eigenen Angaben bisher immer wieder laufen gelassen worden.

Doch die Beamten nahmen die jungen Täter zunächst mit zur Wache. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Beiden tatsächlich schon polizeilich bekannt waren. Auf Nachfrage waren sie angeblich mit der Bahn nach Bergisch Gladbach gekommen. Da jedoch der 21-Jährige einen Autoschlüssel mit sich führte, machten sich die Beamten auf die Suche nach dem Pkw. Tatsächlich wurde der Pkw in Tatortnähe aufgefunden.

Da für diesen Fall keine besonderen Haftgründe vorlagen, wurden die Beiden nach Überprüfung der Personalien und der Aufenthaltsklärung wieder entlassen.

Die geklaute Ware in Höhe von knapp 1.200 Euro verblieb direkt im Geschäft. (gb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell