POL-RBK: Leichlingen - Einbruch am Montagnachmittag

Leichlingen (ots) - Lediglich eine Stunde Abwesenheit nutzten Diebe am Montagnachmittag (30.01.), um in ein Haus auf der Straße Am Stoß einzudringen.

Der Geschädigte war zwischen 14:15 und 15:15 Uhr nicht in seinem Haus. Bei seiner Rückkehr stand die Terrassentür auf und mehrere Schubladen waren im Wohn- und Schlafzimmer durchwühlt. Es fehlten zwei Geldbörsen und ein größere Menge Bargeld.

Die Polizei RheinBerg sucht jetzt Zeugen, die im Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

