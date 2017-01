POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fußgänger in Schildgen schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots) - Ein 50-jähriger Fußgänger aus Bergisch Gladbach ist am späten Sonntagabend (29.01.) schwer verletzt worden.

Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer aus Potsdam war um kurz vor 21:00 Uhr auf der Altenberger-Dom-Straße in Richtung Köln unterwegs. In Höhe der Kreissparkasse übersah er den dunkel gekleideten Fußgänger, der aus Sicht des Autofahrers von links nach rechts die Straße überquerte. Unmittelbar vor dem Unfall war der 52-Jährige von zwei Rettungsfahrzeugen mit Blaulicht und Horn überholt worden.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der augenscheinlich stark alkoholisierte Fußgänger schwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Leverkusener Klinik. An dem Mercedes entstand circa 5.000 Euro Schaden. (rb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell