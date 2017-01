POL-RBK: Bergisch Gladbach - Eine "Radstreife" kam zur Hilfe

Bergisch Gladbach (ots) - Ein Dieb hat eine Spendenbox gestohlen. In der Box waren gerade mal 2,30 Euro.

Die Mitarbeiterin einer Apotheke in der Fußgängerzone hatte gestern (26.01.) gegen 17.30 Uhr einen Kunden bedient und war für ihn ins Lager gegangen. Als sie wieder im Verkaufsraum stand, war die Spendenbox weg. Ihr Kunde bezahlte seine Ware und ging schnell hinaus. In seiner Jackentasche klapperten dabei die Münzen der Spendenbox.

Sofort lief ihm die Mitarbeiterin hinter her und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Das hörte ein Polizeibeamter, der gerade auf Radstreife unterwegs war. Er stoppte den Dieb, doch der reagierte zunächst nicht, schloss die Augen und sackte in sich zusammen. Als er wieder zu sich kam, erklärte er, in ärztlicher Behandlung zu sein. Die Spendenbox habe er gestohlen, in der Hoffnung, seinen Drogenkonsum damit finanzieren zu können.

Der 36-jährige Duisburger wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Spendenbox wurde sichergestellt. (gb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell