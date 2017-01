POL-RBK: Wermelskirchen - Tresor aufgeflext

Wermelskirchen (ots) - Diebe haben sich Zugang zu einem Geschäft für Tierbedarf verschafft und den Tresor geleert.

Ein Zeuge hatte morgens offenstehende Fenster an dem Geschäft bemerkt und sofort die Polizei verständigt.

Zwischen Samstag (21.01.) 18.20 Uhr und Montag (23.01.) gegen 08.45 Uhr schlugen die Täter ein Fenster des Ladens in der Burger Straße ein und kletterten so in das Gebäude. Im Inneren fanden sie einen Tresor vor, den sie noch an Ort und Stelle vermutlich mit einer Flex aufschnitten.

Mit den so erbeuteten Tageseinnahmen flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

