POL-RBK: Wermelskirchen - Seniorin in ihrer Wohnung überfallen

Wermelskirchen (ots) - Eine 78-Jährige ist am Montagnachmittag (23.01.) Opfer eines versuchten Raubes geworden.

Gegen 14:50 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Geschädigten. Eine junge Frau stand mit einem Spendenzettel vor ihr und verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung. In der Küche drückte sie die 78-Jährige in Richtung der Küchenzeile und verhinderte so den Einblick in den Flurbereich.

Kurze Zeit später löste die Täterin den Griff und flüchtete durch das Treppenhaus. Wenig später bemerkte die Geschädigte, dass offensichtlich eine weitere Person ihr Schlafzimmer betreten hatte. Die Schubladen waren durchwühlt, aber es fehlte nichts.

Weitere Zeugen sahen die Flüchtige noch im Haus und auf der Straße in Begleitung eines Mannes. Die Täterin war circa 20-25 Jahre alt und mit 150-160cm auffallend klein. Sie hatte eine kräftige Statur, ein rundliches Gesicht und einen dunklen Teint. Ihre Augen waren dunkel und sie trug schwarze, schulterlange Haare. Ihre Oberbekleidung war eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Sie sprach ein gebrochenes Deutsch und wirkte insgesamt eher südeuropäisch. Ihr Begleiter hatte dunkle, kurze und lockige Haare. Sie stiegen auf der Südstraße gemeinsam in einen hellen BMW.

Die Polizei RheinBerg sucht jetzt weitere Zeugen, die das Duo oder den BMW beobachtet haben. Insbesondere Angaben zu dem Kennzeichen würden die weiteren Ermittlungen erleichtern. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell