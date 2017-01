POL-RBK: Bergisch Gladbach - Das Wechselgeld war die Beute

Bergisch Gladbach (ots) - Der Hinweis einer Zeugen hat die Polizisten zu einer Gaststätte geführt, bei der gerade eingebrochen worden war.

Durch ein Fenster oberhalb der Eingangstür eines Restaurantes an der Dolmanstraße kletterten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.01.) Unbekannte in die Gastronomieräume. Hier durchsuchten sie verschiede Schränke und Schubläden. Von einem Tresen entnahmen sie eine Glasschale mit Wechselgeld. Damit flüchteten sie unerkannt.

Ein Zeuge hatte ein offenstehendes Fenster gesehen und daraufhin die Polizei verständigt. (gb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell