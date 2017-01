POL-RBK: Rösrath - Fünf Jugendliche beim Sprühen von Graffitis beobachtet

Rösrath (ots) - Drei von fünf Graffiti-Sprayer haben Polizisten auf frischer Tat festgenommen. Zwei Täter sind noch auf der Flucht.

Ein Zeuge hatte am letzten Freitag (20.01.) gegen 23.30 Uhr 5 Jugendliche beobachtet, die auf dem Schulgelände an der Freiherr-vom-Stein-Straße Arbeitscontainer und auch ein Trafohaus mit Graffitis besprüht hatten. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei.

Die Beamten konnten die fünf Jugendlichen sehen. Sie besprühten gerade das Trafohaus und gingen in Richtung der Container. Mit einer Taschenlampe bewaffnet gingen sie zurück zum Container und begutachteten ihr Graffiti-Werk. Dabei unterhielt sie sich lautstark darüber, welches Tag sie wohl als nächsten sprühen würden.

Als die fünf die Beamten merkten, nahmen sie in unterschiedlichen Richtungen Reißaus. Zwei stoppten jedoch ihre Flucht, nachdem sie von einer Polizistin angesprochen wurden. Ein dritter flüchtete zunächst, konnte aber auch festgenommen werden. Die letzten beiden Täter konnten erfolgreich flüchten. In ihren Rucksäcken hatten sie Sprühdosen mit Farbe, Handschuhe und Zeichnungen von Tags dabei. An ihren Fingern klebte frische Farbe.

Die Gegenstände wurden samt der Handys sichergestellt.

Da die 15-jährigen Jungs noch minderjährig waren, wurden sie zur Wache gebracht, wo sie von ihren Eltern abgeholt wurden. (gb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell