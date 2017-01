POL-RBK: Wermelskirchen - Verkehrsunfallflucht - 19-Jährige schwer verletzt

Wermelskirchen (ots) - Am Sonntagmorgen ist eine Wermelskirchenerin mit ihrem Wagen in eine Böschung geraten und gegen den Felsen geprallt.

Gestern (22.01.) gegen 10:40 Uhr trafen die Polizeibeamten in Unterpohlhausen die Eltern der 19-Jährigen an der Unfallstelle an. Sie selbst konnte nicht mehr befragt werden, weil sie bereits im Krankenwagen versorgt wurde. Im Bereich Unterpohlhausen war die Fahranfängerin in Richtung Pohlhausen/Hünger unterwegs, als ihr ein blauer Dacia mit GL- Kennzeichen auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sei. Durch das Ausweichmanöver kam sie nach rechts von der Fahrbahn in die ansteigende Böschung ab. Der blaue SUV sei weitergefahren.

Die 19-Jährige musste stationär behandelt werden. Der Ford Fiesta wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zu dem Unfallverlauf am Sonntagmorgen auf der K8 oder dem unbekannten Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 oder jeder Polizeidienststelle zu melden. (sb)

