POL-RBK: Kürten/Bergisch Gladbach - Verkehrsunfall in Schanze- acht Verletzte

Kürten (ots) - Am Freitag hatte eine Bergisch Gladbacherin beim Einfahren auf die Kölner Straße einen Pkw übersehen - dabei wurden unter anderem fünf Kinder leicht verletzt.

Gegen 17:30 Uhr am Freitag (20.01.) wollte eine 39-Jährige Mutter mit einem VW Multivan aus einer Grundstückseinfahrt auf die Kölner Straße im Bereich Schanze nach links in Richtung Bechen abbiegen. Mit ihr im VW saßen noch ein Aupair-Mädchen und 5 Kinder. In der Dunkelheit übersah sie den vorfahrtsberechtigten Fiat, der in Richtung Bechen fuhr. Der 65-jährige Kürtener sah den schwarzen Van von links zu spät, um noch rechtzeitig zu bremsen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in den Grünstreifen geschoben.

Insgesamt wurden acht Fahrzeuginsassen leicht verletzt und teilweise vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von geschätzten 12.000 Euro. (sb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell