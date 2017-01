POL-RBK: Wermelskirchen - Doppeltes Pech - erst die Handtasche, dann das Auto weg

Wermelskirchen (ots) - In den letzten Tagen war eine Seniorin gleich doppelt Opfer von Dieben.

Zunächst war sie am späten Montagnachmittag (16.01.) Ziel von Trickdieben im REWE-Markt Viktoriastraße. Gegen 17:25 Uhr lenkte sie ein Mann unter einem fadenscheinigen Vorwand ab, anschließend war ihre Handtasche weg. Neben persönlichen Papieren war auch ihr Fahrzeugschlüssel Inhalt der Tasche. Nachdem sie den Diebstahl bemerkt hatte, holte sie den Reserveschlüssel für ihr Auto und parkte ihren schwarzen VW Polo gegen 19:00 Uhr in der Tiefgarage Thomas-Mann-Straße/Bergstraße.

Erst am Donnerstagmittag (19.01.) wollte sie wieder mit ihrem Auto fahren. Er befand sich jedoch nicht mehr am Abstellort. Daher ist zu vermuten, dass die Trickdiebe von Montag auch das Auto gestohlen haben.

Am Montag lenkte ein etwa 40-45 Jahre alter Mann die Geschädigte ab. Er war circa 180cm groß, korpulent, Brillenträger und hatte ein schwarze Jacke/Anorak. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die Diebe im Einkaufsmarkt oder in der Tiefgarage beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (rb)

