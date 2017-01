POL-RBK: Kürten - Betrunkene Autofahrerin am Vormittag gestoppt

Kürten (ots) - In Bechen ist eine 42-Jährige mit ihrem Auto aufgefallen, weil sie Schlangenlinien fuhr.

Die späteren Zeugen staunten nicht schlecht, als sie gestern (19.01.) gegen 11:00 Uhr vormittags in ihrem Winterräumfahrzeug unterwegs waren. Der Kleinwagen fuhr vor ihnen auf der Kölner Straße in Richtung Wipperfürth und geriet mehrmals vom Fahrbahnrand bis auf die Gegenspur. Die Mitarbeiter des Bauhofs riefen die Polizei und blieben hinter dem Toyota. Sie versuchten ihn durch Lichthupe zu stoppen. Als der Streifenwagen eintraf, standen alle Beteiligten am Fahrbahnrand. Mögliche Schäden wurden auch durch das entschlossene Handeln der Zeugen verhindert.

Die Wipperfürtherin pustete deutlich über 1 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. (sb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell