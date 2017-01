POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Vermisster 55-Jähriger aus Kürten in Hessen aufgefunden

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots) - Die Polizei RheinBerg berichtete am 19.01. über einen vermissten 55-Jährigen aus Kürten-Eichhof.

Der Gesuchte konnte am Donnerstagnachmittag in hilfloser Lage in Heppenheim/Hessen aufgefunden werden. Er befindet sich nun zur Behandlung in einem Krankenhaus.

Ich bitte die Redaktionen, vorhandene Bilder in Online-Beiträgen zu löschen. (rb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell