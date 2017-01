POL-RBK: Bergisch Gladbach - Randalierer verwüsten Post

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Mittwoch hatten zwei junge Männer in der Fußgängerzone für Unruhe gesorgt. Es kam zu handfesten Streitigkeiten mit Anwohnern und später zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Vermutlich hatten die Unruhestifter auch die Postfiliale verwüstet.

Am Mittwochmorgen (18.01.) gegen 03:00 Uhr morgens seien ein 19- und 18-Jähriger durch die Gladbacher Fußgängerzone laut grölend und lärmend unterwegs gewesen. Anwohner öffneten das Fenster und ermahnten zur Ruhe. Es kam zunächst zum verbalen Streit und endete später auf der Straße. Dabei zog einer der Täter ein Pfefferspray und setzte es ein. Die beiden dunkel gekleideten Männer flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Im Nahbereich konnten die Unbekannten durch die Beamten angetroffen werden. Nach Feststellung der Personalien erhielten sie einen Platzverweis, dem sie erst nach kamen.

Kurze Zeit später wurde gemeldet, dass in der Postfiliale randaliert würde. In der Filiale trafen die Beamten die bereits Bekannten an. Als die Streifenpolizisten die Männer aufforderten, die Post zu verlassen, weigerten die sich und drohten den Beamten Widerstand an.

Nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung nahmen die Beamten den 19 und 18-jährigen aus Odenthal vorläufig fest. Anschließend konnten sie ihre Gemüter teilweise in der Polizeizelle beruhigen. Beide erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollzugbeamte. (sb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell