POL-RBK: Bergisch Gladbach/ Leverkusen - Zeugensuche nach schwerem Unfall

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht ist ein 26-jähriger Skateboard-Fahrer auf der Leverkusener Straße schwerverletzt aufgefunden worden. Der Unfallhergang ist zur Stunde noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Gegen 00:50 Uhr ging heute Nacht (18.07.) ein Notruf bei Feuerwehr und Polizei ein. Auf der Leverkusener Straße in Schildgen wurde ein Verletzter auf der Fahrbahn gefunden. Als die Rettungskräfte eintrafen, waren mehrere Helfer vor Ort. Bisher konnte keiner genauere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen. Der 26-Jährige war wohl mit einem elektrisch betriebenen Skateboard in Richtung Leverkusen unterwegs, bevor er stürzte. Die Polizei schließt eine Verkehrsunfallflucht nicht aus.

Der junge Bergisch Gladbacher wurde so schwer verletzt, dass er zeitweise in Lebensgefahr schwebte. Seine Behandlung erfolgt in einer Kölner Unfallklinik.

Es wird dringend nach Zeugen gesucht, die den jungen Mann auf seinem Board auf der Leverkusener Straße zwischen 00:20 Uhr und 00:50 Uhr gesehen haben. Auch ein unbeteiligter Zeitungsausträger soll kurz vor Ort gewesen sein und wird gebeten, sich zu melden. Hinweisgeber wenden sich bitte an jede Polizeidienststelle oder telefonisch unter der Rufnummer 02202 205-0. (sb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell