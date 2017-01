POL-RBK: Kürten - Transit kippte aufs Dach

1 weiterer Medieninhalt

Kürten (ots) - Gestern ist bei einem Überschlag ein Kürtener leicht verletzt worden.

Am Montag (16.12.) kam gegen 16:20 Uhr auf der Wipperfürther Straße aus bisher ungeklärter Ursache ein 29-jähriger Ford Transit-Fahrer in Höhe Ortsausgang Eichhof nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in Richtung Kürten Zentrum auf die dort beginnende Schutzplanke, touchierte eine Straßenlaterne und einen Baum. Dann kippte der Ford samt drei Passagieren auf der Frontbank nach rechts weg auf den unbefestigten Seitenstreifen. Die Bäume verhinderten, dass der Wagen in der Sülz landete.

Der Beifahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Ford musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird circa auf 15.500 Euro geschätzt.

