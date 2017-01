POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Discounter

Leichlingen (ots) - Diebe brechen die Eingangstür eines Discounters auf und stehlen unter anderem Fotoapparate.

Bei Eintreffen des Streifenwagens in der letzten Nacht (17.01.) gegen 01.45 Uhr in der Straße Am Wallgraben war der optische Alarm des Geschäftes noch zu erkennen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Diebe hatten nur wenige Minuten zuvor die Glastür des Discounters aufgebrochen. Im Geschäft selber schlugen sie offensichtlich mit einem Stein eine Glasvitrine ein. Aus dieser Vitrine stahl der Täter dann mehrere Mobiltelefone und Fotoapparate.

Zeugen hatten zur Tatzeit eine männliche, dunkel gekleidete Person gesehen, die auf einem Fahrrad in Richtung Bahnhof gefahren sei.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die nähere Angaben zu dem Täter oder der Tat machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell