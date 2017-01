POL-RBK: Kürten - Fahrzeug geriet ins Schleudern und verursachte Unfall Zwei Pkw müssen nach einem Zusammenstoß abgeschleppt werden.

Kürten (ots) - Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem Opel Corsa die Wipperführter Straße in Richtung Eichhof. Plötzlich geriet das Fahrzeug so stark ins Schleudern, dass der Gladbacher den Wagen nicht mehr unter Kontrolle hatte. Dabei rutschte der Corsa auf die Gegenfahrbahn. Doch dort kam gerade ein Audi aus Richtung Eichhof gefahren. Beide Autos touchierten sich. Dabei verletzten sich die 47-jährige Fahrerin und ihre 49-jährige Beifahrerin. Beide Kölnerinnen begaben sich selbstständig in ärztliche Betreuung.

Die Fahrzeuge mussten abgeeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. (gb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell