POL-RBK: Leichlingen/Burscheid - Schneeballschlacht führte zu Verkehrsunfall

Leichlingen (ots) - Am Sonntag ist ein spielender 4-Jähriger auf die Fahrbahn gelaufen und durch einen Pkw verletzt worden.

Gestern (15.01.) spielten mehrere Kinder am Heider Weg im verschneiten Wohngebiet. Während einer Schneeballschlacht unter Nachbarskindern versteckte sich ein 4-jähriger Leichlinger zwischen den geparkten Fahrzeugen am Fahrbahnrand. Dann lief er plötzlich auf die Fahrbahn. Ein 72-Jähriger Pkw-Fahrer aus Richtung Hauptstraße kommend, musste zuvor aufgrund von Gegenverkehr an den geparkten Fahrzeugen halten. Er fuhr gerade erst mit seinem BMW an, als es zum Zusammenstoß kam.

Nach einem kurzen Schreck, rappelte sich der Leichlinger glücklicherweise wieder auf. Er wurde leicht verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. (sb)

