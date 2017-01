POL-RBK: Burscheid - Betrunkener zahlte Rechnung für Mietwagen nicht

Burscheid (ots) - Der Fahrer eines Mietwagens hatte die Polizei gerufen, weil ein Fahrgast die Rechnung nicht gezahlt hatte.

Der 55-jährige Mietwagenfahrer aus Leverkusen hatte gestern (15.01.) gegen 01.15 Uhr einen Fahrgast in die Straße Großhamberg gefahren. Dort offerierte ihm der 50-Jährige, dass er kein Geld bei sich hätte und dieses erst aus seiner Wohnung holen wollte. Der Mietwagenfahrer wartete 20 Minuten vor dem Haus, dann verständigte er die Polizei. Die Beamten trafen den Burscheider in seiner Wohnung an. Jedoch war er so betrunken, dass er nicht verstand, was die Polizisten von ihm wollten. Nachdem seine Personalien bekannt waren, ließen die Beamten ihn in erst einmal seinen Rausch ausschlafen.

Eine Strafanzeige wegen Betruges wurde gefertigt. (gb)

