POL-RBK: Bergisch Gladbach - Aggressiver Autofahrer schlägt Mitarbeiter der Stadt Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern ist es in der Oberheidkamper Straße in Bergisch Gladbach zu einer Rangelei zwischen einem Autofahrer und einem Mitarbeiter der Stadt gekommen.

Ein Mitarbeiter der Stadt Bergisch Gladbach führte am Donnerstag (12.01.), gegen 14:55 Uhr, zusammen mit einem weiteren Bediensteten eine Radarkontrolle durch. Obwohl ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer nicht geblitzt wurde, hielt dieser an und näherte sich dem Messfahrzeug. Der Mann zeigte sich aggressiv und schlug dem Mitarbeiter der Stadt Bergisch Gladbach bei einer Rangelei ins Gesicht. Bevor er wieder in sein Auto stieg und wegfuhr, öffnete er noch seine Hose und vollführte eine exhibitionistische Handlung.

Es wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Die Polizei Rhein-Berg sucht nach weiteren Zeugen, die diese Situation beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (stm)

