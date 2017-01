POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Bankfiliale

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zum Freitag (13.01.) ist in eine Bankfiliale im Technologiepark Bergisch Gladbach in Moitzfeld eingebrochen worden.

Ein Wachmann des Technologieparks bemerkte auf seinem Rundgang gegen 03:45 Uhr den Einbruch. Unbekannte hatten zunächst eine rückwärtig gelegenen Außentür der Filiale aufgehebelt und sich im Gebäude anschließend Zutritt zum Schalterraum verschafft. Ob die Täter etwas erbeuten konnten, kann derzeit nicht gesagt werden.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nach Zeugen, die am Donnerstagabend und in der Nacht im Bereich des Technologieparks verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (stm)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell