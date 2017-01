POL-RBK: Odenthal - Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Voiswinkel schwer verletzt

Odenthal (ots) - Am Mittwochnachmittag ist in Odenthal eine Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn an einer Fußgängerampel von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt worden.

Am Mittwoch (11.01.17), gegen 15:40 Uhr, wollte eine 22-jährige Odenthalerin die Odenthaler Straße an der Fußgängerampel in Höhe der St.-Engelbert-Straße überqueren. Als die Fußgängerampel auf grün umschaltete, betrat sie Fahrbahn. Im gleichen Moment wurde sie von dem Ford einer 82-jährigen Odenthalerin erfasst, die in Richtung Bergisch Gladbach unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die Fußgängerin schwere Verletzungen zu und musste in ein Bergisch Gladbacher Krankenhaus gebracht werden. (stm)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell