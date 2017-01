POL-RBK: Bergisch Gladbach - Busbahnhof - Fußgängerin wurde leicht verletzt

Bergisch Gladbach (ots) - Am Mittwoch Früh ist am Busbahnhof in Gladbach eine 59-Jährige durch einen Linienbus leicht verletzt worden.

Gestern (11.01.) gegen 05:30 Uhr lenkte ein 45-jähriger Busfahrer sein Gefährt nach links in Richtung der Bushaltestellen parallel der Stationsstraße. Während des Rangiervorgangs erkannte er noch bei widrigen Witterungsbedingungen die Fußgängerin, die vom Bahnsteig der S-Bahn aus den Busbahnhof querte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung touchierte der Linienbus die 59-Jährige leicht mit der linken Front.

Die Leverkusenerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (sb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell