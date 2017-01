POL-RBK: Overath - Graffiti in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Overath (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Overath zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti-Sprühereien gekommen, deren Anzahl weiter gestiegen ist.

Wie am Wochenende bereits berichtet, beschädigten bislang Unbekannte in der Zeit vom 06.01.17 bis zum 07.01.17 mehrere Fahrzeuge und Gebäudeteile mit Graffiti. Die Taten konzentrieren sich hier auf die Weberstraße, die Kreuzfahrerstraße und die Straße Im Auel. Darüber hinaus wurde auch eine Mauer an der Bahnunterführung in der Propsteistraße beschmiert. Es wurde grüne und rote Sprühfarbe benutzt. Zwischenzeitlich hat sich die Anzahl der erstatteten Anzeigen auf 11 erhöht.

Hinsichtlich der Tatzeit kann eine Tat in der Straße Im Auel für den Samstag (06.01.17) auf die Zeit zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nach Zeugen, die im Verlauf des Samstags und des Sonntags verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Straßen und deren Umfeld beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (stm)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell