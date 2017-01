POL-RBK: Leichlingen - Fußgänger leicht verletzt

Leichlingen (ots) - Gestern Morgen übersah eine Autofahrerin beim Abbiegen an der Kreuzung Trompete einen 69-Jährigen.

Am Dienstag (10.01.) gegen 08:00 Uhr überquerte ein 69-jähriger Leichlinger die Reusrather Straße an der Fußgängerampel in Richtung eines Supermarktes an der Kreuzung. Die 39-jährige Burscheiderin kam aus Richtung Leverkusen und wollte nach links in Richtung Langenfeld abbiegen. Nachdem sie den Gegenverkehr passieren ließ, übersah sie beim Abbiegen den Fußgänger im Bereich der Fußgängerfurt.

Der Leichlinger wurde leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 700 Euro. (sb)

