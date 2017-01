POL-RBK: Wermelskirchen - Schwerer Verkehrsunfall an der Grünestraße

Wermelskrichen (ots) - Am Dienstag ist ein 52-Jähriger von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden.

Am späten Nachmittag (10.01.) fuhr gegen 17:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein 52-Jähriger an der der Einmündung B51 Ecke Grünestraße frontal gegen einen Stromkasten. Nachdem der Mercedes mehrere Gegenstände, wie Straßenlaterne und Verkehrszeichen im Grünstreifen touchiert hatte, kam er erst im Bereich einer Böschung zum Stillstand. Der 52-Jährige hatte zuvor auf der Grünestraße im Rückstau der dortigen Ampel gestanden. Als diese auf grün schlug, wurde das Fahrzeug laut Zeugen stark beschleunigt und fuhr über die Bundestraße hinweg in den "Graben".

Der 52-jährige Wermelskirchener kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei geht derzeit von einem internistischen Notfall aus. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 18.000 Euro geschätzt. (sb)

