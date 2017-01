POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kleinkraftrad ohne Führerschein, ohne Betriebserlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Bergisch Gladbach (ots) - Ein 36-Jähriger hat gestern mit einem Kleinkraftrad versucht vor einem Streifenwagen zu flüchten. Die Beamten haben ihn jedoch in einem Fitnessstudio ausfindig gemacht.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel gestern (09.01.) gegen 22:00 Uhr ein Mann auf einem Kleinkraftrad auf. Da dieser viel zu schnell unterwegs war, sollte der Fahrer angehalten werden. Doch der 36-Jährige ignorierte sämtliche Anhaltezeichen, beschleunigte über die Johann-Wilhelm-Lindlar Straße in Richtung Stationsstraße über einen Gehweg weiter und konnte entkommen.

Kurz darauf wurde das Kleinkraftrad von Zeugen in einem Parkhaus an der Hauptstraße gesehen. Da der Flüchtende eine Sporttasche bei sich hatte, vermuteten die Beamten, dass der Fahrer ein nahe gelegenes Fitnessstudio aufsuchen wollte. Tatsächlich trafen sie den 36-Jährigen dort an. Zunächst bestritt er, mit dem Kraftrad unterwegs gewesen zu sein. Die Beamten fanden aber an seinem Schlüsselbund den passenden Fahrzeugschlüssel. Daraufhin gab der Gladbacher zu, gefahren zu sein. Zudem hatte er weder eine gültige Fahrerlaubnis, noch eine gültige Betriebserlaubnis für das Zweirad. Zusätzlich stellte sich heraus, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren war.

Eine Blutprobe wurde angeordnet. Auch das Zweirad wurde sichergestellt, da Kennzeichen und Fahrzeugnummer nicht übereinstimmten. Dem Gladbacher wurde die Weiterfahrt untersagt. (gb)

