POL-RBK: Wermelskirchen - Hoher Sachschaden nach Unfall im Schnee

Wermelskirchen (ots) - Ein Ford rutscht auf verschneiter Fahrbahn in den Gegenverkehr und prallt dort mit einem Peugeot zusammen.

Auf der Straße Osminghausen fuhr heute Morgen (10.01.) gegen 07.50 Uhr ein 81-Jähriger in seinem Ford Mondeo in Richtung Halzenberg. Plötzlich bemerkte er, dass sein Fahrzeug auf der Schneedecke ins Schleudern geriet, zunächst nach rechts gegen den Grünstreifen rutschte und anschließend zur Fahrbahnmitte getragen wurde. Dort kam in diesem Moment ein Peugeot entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Peugeot wurde durch den Aufprall einen Abhang hinuntergeschleudert, wo er zum Stehen kam.

Der 81-Jährige wurde leicht verletzt sein 52-jähriger Beifahrer schwer. Auch der 57-jährige Peugeot-Fahrer verletzte sich leicht. Alle drei Wermelskirchener wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 22.000 Euro. (gb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell