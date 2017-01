POL-RBK: Leichlingen - Auffahrunfall durch Nieser

Leichlingen (ots) - Am Montagnachmittag ist in Leichlingen eine schwangere Monheimerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Am Montag (09.01.), gegen 15:25 Uhr, fuhr eine 73-jährige Leichlingerin mit ihrem Mercedes auf der Moltkestraße in Richtung Brückenstraße. Während die Frau auf die dortige Eisenbahnunterführung zufuhr, sprang die Ampel auf rot um. Genau in diesem Moment musste die Leichlingerin plötzlich niesen. Dadurch abgelenkt, gelang es ihr nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf das Ende des Rückstaus auf. Dabei schob der Mercedes einen davor befindlichen Ford wiederum auf einen Opel auf.

Durch die Kollision wurde eine 29-jährige schwangere Beifahrerin in dem Ford leicht verletzt. Sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.100 Euro. (sm)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell