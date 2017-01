POL-RBK: Wermelskirchen - Unfall im Gegenverkehr

Wermelskirchen (ots) - Am Freitagnachmittag sind zwei Frauen aus Wermelskirchen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Am Freitag (06.01.) gegen 15.50 Uhr war eine 62-Jährige mit einem Suzuki auf der Straße Engerfeld in Richtung Forthausen unterwegs. An einer Engstelle kam ihr eine 81-jährige Opel-Fahrerin entgegen. Laut Zeugenaussage, sei es an der Stelle üblich, bei Gegenverkehr abzubremsen, damit die Engstelle passiert werden könne. Auch die Suzuki-Fahrerin versuchte noch zu bremsen und nach rechts auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit dem entgegenkommenden Opel nicht mehr vermeiden.

Die 81-Jährige wurde schwer und die 62-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 5.500 Euro geschätzt. (sb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell