POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schwerer Verkehrsunfall an Autobahnauffahrt

Bergisch Gladbach (ots) - Beim Abbiegen auf die Autobahn Richtung Köln ist es heute in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Personen zum Teil schwer verletzt worden sind.

Heute (09.01.) gegen 06.20 Uhr bog ein schwarzer KIA Sorrento aus Richtung Köln-Brück an der Anschlussstelle Frankenforst/Bensberg nach links auf die Autobahnauffahrt A4 in Richtung Köln ab. Hierfür überquerte er die doppelspurige Fahrbahn des Rahter Wegs in Fahrtrichtung Köln. Beim Abbiegen übersah der 62-jährige KIA-Fahrer einen weißen Ford Transit, der den Rather Weg in Richtung Brück befuhr. Der Ford Transit stieß frontal in die Beifahrerseite des Sorrentos, woraufhin dieser von der Aufprallwucht auf die dortige Verkehrsinsel an der Auffahrt geschleudert wurde. Im weiteren Verlauf touchierte der Wagen noch drei weitere Fahrzeuge (zwei VW-Caddy und ein Mitsubishi Pickup) und ein Verkehrsschild.

Der 62-Jährige KIA- Fahrer und sein 38-jähriger Beifahrer aus Köln wurden schwer verletzt. Der Ford Transit-Fahrer und die VW-Caddy Fahrerin wurden leicht verletzt. Von den fünf beschädigten Fahrzeugen wurden vier abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 36.250 Euro.

Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich für etwa drei Stunden gesperrt. (sb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell