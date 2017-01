POL-RBK: Rösrath - Raub auf Tankstelle

Rösrath (ots) - Am Freitag ist die Tankstelle im Industriegebiet durch einen Unbekannten überfallen worden.

Am Freitagabend (06.01.) hatte gegen 21.30 Uhr ein maskierter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Oswald-von-Nell-Straße betreten. Unter Vorhalt einer Schusswaffe wurde der Mitarbeiter zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Nachdem der 18-jährige Kassierer dem Täter Bargeld übergeben hatte, flüchtete der Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich vermutlich um eine männliche Person. Die Person soll circa 170 cm groß, schlank und komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Außerdem trug sie zur Tatausführung schwarze Handschuhe und war mit einem Nylonstrumpf oder ähnlichem maskiert.

Am Samstagmorgen (07.01.) gegen 04.30 Uhr wurde durch die Polizei ein versuchter Einbruch an einer Tankstelle im Birkenweg aufgenommen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, kann zurzeit nicht gesagt werden.

Gesucht werden Zeugen, die etwas Verdächtiges vor und nach den Taten beobachtet oder den Täter bemerkt haben. Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (sb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell