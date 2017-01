POL-RBK: Burscheid/Leichlingen - Leverkusener mit Stichverletzung in Diskothek

Burscheid (ots) - Am Wochenende ist ein 22-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in Paffenlöh verletzt worden.

Gegen 03.30 Uhr am Samstag (07.01.) wurde die Burscheider Polizei über einen Streit und eine verletzte Person in und im Außenbereich einer Diskothek an der Hilgener Straße informiert. Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 22-jährigen Leverkusener, der mit einer Stichverletzung umgehend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Bei Eintreffen der Beamten hielt das Sicherheitspersonal der Diskothek vor der Tür ein Taxi, besetzt mit fünf jungen alkoholisierten Männern, auf. Die aus Leverkusen und vorwiegend aus Leichlingen stammenden Männer sind Anfang 20 und sollen laut Zeugen an dem Streit beteiligt gewesen sein.

Einzelheiten zu dem Streit und der gefährlichen Körperverletzung werden zurzeit durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei bittet weitere Augenzeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden.(sb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell