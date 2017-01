POL-RBK: Bergisch Gladbach - Streit in einer Apotheke eskaliert

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Mittag ist bei einem handfesten Streit ein 39-jähriger Bergisch Gladbacher verletzt worden.

Donnerstagmittag (05.01.) gegen 13:00 Uhr wurde die Warteschlange in einer Apotheke an der Laurentiusstraße immer länger. Ein 39-jähriger Bergisch Gladbacher die Mitarbeiterin der Apotheke mehrmals ins Lager schickte, um nach einem bestimmten Artikel zu suchen. Dabei wurde der 39-Jährige laut Zeugen stetig unfreundlicher und unverschämter. Ein hinter ihm wartender 58-Jähriger kam der Mitarbeiterin, zur Hilfe und wiederholte laut, dass das Produkt nicht da sei. Daraufhin drehte sich der 39-Jährige zu dem 58-Jährigen herum. Jetzt ging alles sehr schnell. Der 58-Jährige in Erwartung eines Angriffs stieß mit seinem Kopf gegen den des 39-Jährigen und flüchtete aus der Apotheke. Der 39-Jährige folgte mit blutender Nase und einem erhobenen Nothammer in der Hand.

Die Polizei konnte beide Männer und Zeugen im Bereich Rommerscheider Straße antreffen und den Sachverhalt in Ruhe klären. Der 39-Jährige war mit einer weiblichen Begleitung unterwegs. Bei beiden konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Das Fahrad, mit dem der Unruhestifter zur Apotheke kam, wurde zur Eigentumsklärung zunächst sicherstellt. Beiden Gladbachern erwarten unterschiedliche Strafanzeigen wegen Körperverletzung.

