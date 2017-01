POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Festnahmen nach Diebstahl aus Kfz

Bergisch Gladbach (ots) - Mittwochabend (4.1.2017), gegen 20.35 Uhr beobachtete ein Zeuge im Bereich des Parkplatzes Schnabelsmühle (Quirlsberg) zwei Männer, die die Seitenscheibe eines Pkw VW-Golf einschlugen und eine Herrentasche entwendeten. Die Diebe flüchteten danach in Richtung Schnabelsmühle. Aufgrund guter Personenbeschreibungen konnten die beiden Täter im Bereich Bensberger Straße festgenommen werden. Es handelt sich um einen 23-Jährigen aus Hürtgenwald und einen 17-jährigen Rösrather. Beide Personen standen unter Drogeneinfluss, weshalb Blutproben angeordnet und von einem Arzt entnommen wurden. In seiner Vernehmung gab der 17-Jährige einen weiteren Autoaufbruch zu. Gegen 19.30 Uhr hatte er im Bereich Hauptstraße die Seitenscheibe eines Toyota Aygo eingeschlagen und eine Geldbörse und ein Handy gestohlen. Nach Ende der Vernehmung und durchgeführter erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Rösrather entlassen. Bezüglich des einschlägig in Erscheinung getretenen 23-Jährigen prüft die Staatsanwaltschaft zurzeit, ob er dem Haftrichter vorgeführt wird; die Entscheidung hierzu steht aber noch aus. (pr)

