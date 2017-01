POL-RBK: Kürten - Ein Fahrzeug rutsche auf Leitplanke

Kürten (ots) - Gestern ist in Kürten Spitze ein Bergisch Gladbacher leicht verletzt worden, nachdem er sich mit seinem Auto überschlagen hatte.

Am Mittwoch (04.01.) gegen 07:30 Uhr befuhr der 48-Jährige mit seinem VW die Wipperfürther Straße aus Richtung Kürten. Nach der Ortschaft Dürscheid in Richtung Spitze habe er beschleunigt und dann in der ersten Kurve der Serpentinen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der VW kam von der Straße ab und rutsche auf die dort beginnende Leitplanke. Das Fahrzeug kippte anschließend nach rechts auf das tiefer liegende Brachland. Dort überschlug er sich mehrmals.

Der Bergisch Gladbacher konnte sich selbständig aus dem Auto befreien. Er wurde später mit einem Krankenwagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der VW wurde abgeschleppt. Zur Bergung musste ein Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden. (sb)

