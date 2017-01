POL-RBK: Burscheid - Unfall an Bushaltestelle

Burscheid (ots) - Am frühen Morgen wurden bei einem Wendemanöver an der Bushaltestelle Nagelsbaum drei Personen leicht verletzt.

Heute Morgen (04.01.)gegen 06:00 Uhr wollte eine 20-Jährige ihre Mutter an der Bushaltestelle Nagelsbaum in Fahrtrichtung Leverkusen absetzen. Die beiden Burscheiderinnen warteten in der Haltebucht an der Landstraße 291 im Auto der 20-Jährigen. Als der Bus kam, setzte die Burscheiderin ihren Mercedes zuerst ein Stück vor und ließ ihre Mutter aussteigen. Der Busfahrer erkannte die Situation und ließ der Mercedes-Fahrerin im Berufsverkehr Platz, um weiter zu fahren. Die junge Fahrerin setzte den Blinker und wendete unerlaubterweise auf der Fahrbahn in Richtung Burscheid. Zur selben Zeit hatte ein 28-jähriger Leverkusener mit seinem Audi den Bus, der vor ihm hielt, links in Richtung Leverkusen überholt. Für ihn tauchte der Mercedes hinter dem Bus völlig unerwartet auf. Eine Kollision konnte der Leverkusener nicht mehr verhindern.

Die beiden Fahrzeugführer und eine Beifahrerin im Audi wurden leicht verletzt in ein Leverkusener Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein erheblicher Sachschaden von circa 40.000 Euro.

Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer bei diesen Witterungsbedingungen umsichtig und vorausschauend zu fahren. (sb)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell