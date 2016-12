POL-RBK: Bergisch Gladbach - Säugling im Linienbus verletzt - Verursacher flüchtet

Bergisch Gladbach (ots) - Am Donnerstagvormittag (29.12.) ist ein Säugling auf der Herkenrather Straße in Sand leicht verletzt worden.

Ihre Mutter saß gegen 11:15 Uhr in einem Bus und hielt dabei das kleine Mädchen auf dem Arm. Die 47-jährige Busfahrerin war in Richtung Sanderstraße unterwegs. Kurz vor dem Dorfplatz Sand hielt sie in einem Rückstau an und ließ dabei eine Lücke, um dem entgegenkommenden Verkehr ein Abbiegen zu ermöglichen. Nachdem sie wieder angefahren war, fuhr völlig unerwartet ein Sportwagen mit Cabrioverdeck von der Linksabbiegerspur nach rechts, um auf den Dorfplatz zu kommen.

Nur durch eine Notbremsung konnte die 47-Jährige einen Unfall vermeiden. Allerdings prallte das kleine Mädchen mit dem Kopf vor eine Haltestange. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte die Kleine zur Untersuchung in ein Kinderkrankenhaus.

Der Fahrer des Sportwagens konnte an der Unfallstelle nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. (rb)

